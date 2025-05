JC Te Lembra: um ano da enchente, apagão na Europa e Dia do Trabalho

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo. O principal assunto da semana foi o marco de um ano das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma série de atividades marcaram a data, e o Jornal do Comércio produziu diversos conteúdos sobre o tema.