Roca Sales prevê problemas para investimentos nos próximos anos

Com a economia baseada na agricultura, a cidade de Roca Sales teme anos difíceis no orçamento por conta da enchente. Um dos principais temores é com o repasse no ICMS por parte do governo estadual. De acordo com o prefeito, Jones Wunsch, para o ano que vem a redução é prevista em R$ 2 milhões; para 2027, pode chegar a R$ 3 milhões. Segundo ele, essa queda vai impactar futuros investimentos. O orçamento anual da cidade é de R$ 70 milhões.

Para o chefe do Executivo, a retomada econômica depende de uma série de quesitos. O primeiro seria ter a confiança de empresas e pessoas para voltarem à cidade. Levantamento feito pelo governo do Estado, no Mapa Único do Plano Rio Grande, aponta que 54,5% da população de Roca Sales foi atingida pela enchente de maio. Com a debandada de cerca de 20% dos moradores para cidades próximas e o impacto na área central da cidade, a prefeitura vê dificuldades em atrair novos negócios. "Estamos trabalhando muito para termos novos negócios na cidade. Se uma empresa maior quiser se instalar aqui, há áreas longe da zona de alagamentos disponíveis", oferta Wunsch.

Outro ponto é a habitação. A prefeitura segue cadastrando moradores atingidos pelas múltiplas enchentes que assolaram a cidade. No episódio de maio foram 535 casas destruídas. Para o prefeito, ainda há demora na realocação dessas famílias. "Esse é o ponto mais preocupante. Precisamos de uma resposta mais rápida. Há pessoas atingidas em setembro de 2023 que ainda estão na fila por um lar", afirma.

Um outro debate também deve permear o mandato de Jones Wunsch, que assumiu em janeiro deste ano: a mudança da área central da cidade. A ideia era levar 40% do Centro de Roca Sales para outro local, sob o risco de uma nova enxurrada terminar com os poucos negócios que permanecem. O prefeito, no entanto, foi cauteloso. "Estamos com o Plano Diretor da cidade em curso, junto com a Univates. Queremos, a partir dele, projetar uma Roca Sales para daqui 20 anos. Dependendo do que for decidido, podemos ver a questão do Centro, mas, se fizermos, será de uma forma ordenada. Hoje, meu objetivo é dar uma cara nova para essa região", complementa.