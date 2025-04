Após ataque em faculdade, fiscalização intensifica ações de controle de escorpiões no Centro Histórico

contenção dos escorpiões amarelos no Centro Histórico de Porto Alegre. As medidas foram anunciadas após uma professora ser picada pelo animal no Instituto de Artes (IA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) durante a manhã da última terça-feira (29) . Na tarde desta quarta-feira (30), o Núcleo de Fiscalização Ambiental da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da prefeitura de Porto Alegre divulgou que intensificará as ações deAs medidas foram anunciadas após uma

O prédio, que está com as suas atividades suspensas desde o incidente, foi alvo de inspeção na tarde deterça-feira (29). De acordo com o chefe do Núcleo de Fiscalização Ambiental da DVS, Alexandre Companhoni, o controle dos animais já tem sido realizado na região, mas será reforçado nos próximos dias.

"Todas as ações de contenção dos escorpiões são mecânicas. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, não há produtos químicos que a gente possa usar para controlá-los, então é um trabalho de formiguinha, nós temos que ir com uma equipe e realizar as capturas manualmente", afirma.

Além da captura dos escorpiões, o Núcleo de Fiscalização Ambiental está encaminhando a contratação de equipes para abrir os bueiros e as caixas de telefonia, televisão e energia elétrica. A direção do IA também recebeu recomendações. "Ficou sob incumbência da Universidade algumas adaptações no prédio. É um prédio muito antigo, então tem uma série de adequações que eles podem fazer", ressaltou Companhoni.

Para Companhoni, o maior agravante para o problema é que a construção fica em um bairro onde há infestações recorrentes de escorpiões amarelos. Como se não bastasse, a presença desses animais é bastante intensa no entorno da Praça Dom Feliciano, que fica ao lado do IA. "É difícil realizar a contenção, afinal, é um animal exótico, que se adaptou bem ao clima da cidade", destacou.

Diante disso, o chefe da Fiscalização Ambiental reforça ainda a importância de um esforço conjunto por parte da população, que deve evitar o acúmulo de materiais, como restos de obras, nas ruas. Algumas adaptações nas casas, incluindo a inserção de telas nos ralos e janelas, também pode ajudar a controlar a entrada dos animais.