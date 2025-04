Das cinco tendas voltadas a pacientes com dengue, apenas uma está em atividade

Apenas uma das cinco tendas para atendimento de pacientes com sintomas de dengue em Porto Alegre, instaladas pelo Exército Brasileiro na última sexta-feira (25), está funcionando plenamente. Essas estruturas foram erguidas junto aos principais postos de saúde da Capital, e o início das suas atividades estava previsto para esta segunda-feira (28). Entretanto, ainda faltam ajustes na maioria das barracas.

Na tenda da Unidade de Saúde Primeiro de Maio, as atividades já começaram. Enquanto isso, no Posto de Saúde Modelo, situado na Av. Jerônimo de Ornelas, a estrutura foi montada, mas ainda não há previsão para o início das suas operações. De acordo com a coordenação do local, esse anexo será ativado somente se a demanda ultrapassar a capacidade de atendimento do posto. No momento, a unidade consegue acomodar os pacientes tanto para avaliação quanto para hidratação.

Nos postos Camaquã e Santa Fé ainda faltam "ajustes finos", segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Já a barraca do Posto de Saúde Timbaúva precisou ser desmontada. O Exército Brasileiro deve realizar a substituição da estrutura por uma menor. Está prevista ainda a instalação de uma sexta tenda por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Como não houve aumento na quantidade de profissionais da equipe médica em nenhuma das unidades, se forem ativadas, essas estruturas servirão somente como um ponto de apoio para a realização da testagem, hidratação e acompanhamento.

Além das barracas, a SMS prevê a construção de um hospital de campanha ao lado do Stock Center, situado na Av. Manoel Elias, na Zona Norte. As atividades no local devem iniciar na próxima segunda-feira (5). A partir dessa data, os atendimentos no espaço estarão disponíveis diariamente, das 8h às 22h. As demais estruturas funcionarão de acordo com o horário de atendimento de cada unidade.

Reforços nos equipamentos

Embora ainda não esteja com a barraca ativa, o Posto de Saúde Modelo já recebeu os equipamentos necessários para o atendimento de pacientes sintomáticos. Entre os itens, destaca-se o hemoglobinômetro, uma ferramenta de triagem rápida que facilita o diagnóstico de casos graves de dengue. De acordo com a coordenação da unidade, toda a equipe médica já foi capacitada para utilizá-lo.

A equipe administrativa destaca ainda que, para evitar o agravamento da doença, é essencial procurar atendimento assim que surgirem os primeiros sintomas.