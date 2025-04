Porto Alegre confirma terceiro óbito por dengue em 2025

O terceiro óbito por dengue em 2025 foi confirmado em Porto Alegre nesta sexta-feira (25). Trata-se de uma mulher de 26 anos, com comorbidades. Ela apresentou os primeiros sintomas no final de março, e no dia 5 de abril foi transferida para UTI em decorrência de broncopneumonia e síndrome neuroléptica maligna. O óbito ocorreu em 13 de abril.

Porto Alegre já havia registrado a morte de outras duas mulheres por complicações da dengue, uma de 59 e outra de 72 anos, ambas com comorbidades. Outros quatro óbitos suspeitos seguem em investigação. A Capital já registra 5.259 casos de dengue, e mais de 23 mil foram notificados.



Atualmente, a cidade identificou três dos quatro sorotipos do vírus da dengue: DENV1, DENV2 e DENV3, o que aumenta o risco de casos graves e reforça a necessidade de atenção redobrada à prevenção e ao cuidado com os sintomas.

Recomendações

A orientação da Prefeitura é que pessoas com sintomas leves (febre, dor de cabeça e dor no corpo) procurem atendimento na unidade de saúde de referência. Neste sábado (26) a Unidade de Saúde Passo das Pedras 1 funcionará excepcionalmente das 9h às 14h para atender sintomas de dengue. Em casos com sinais de alarme, como vômitos persistentes, dor abdominal intensa, tontura, sangramentos, dificuldade para se alimentar ou sinais de desidratação, o ideal é buscar atendimento imediato em uma UPA ou pronto atendimento.

Recomenda-se ainda que a eliminação de criadouros do mosquito deve ser uma rotina, especialmente neste momento em que o número de casos e a gravidade da doença estão em alta.

Principais sintomas da dengue