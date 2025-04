Emergências de Porto Alegre fecham a semana com superlotação

A capital gaúcha finaliza mais uma semana com superlotação nos hospitais e unidades de pronto atendimento. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (25), as emergências adultas são as que possuem maiores taxas de ocupação, chegando a 249% no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Na instituição, há 112 pessoas para apenas 45 leitos operacionais. Já nos leitos cirúrgicos e clínicos, esse índice fica em 101%, com quatro pacientes para além da lotação máxima. A UTI, por outro lado, está com 90% dos leitos ocupados.

Na Santa Casa de Porto Alegre, que está com mais pacientes de fora da Capital do que porto-alegrenses, a taxa de ocupação das emergências é similar. O índice está em 236%, com 66 pessoas para 28 leitos operacionais. Os leitos cirúrgicos e clínicos, por outro lado, ainda não ultrapassaram o limite, assim como a UTI. Ambos estão com taxa de ocupação de 93% e 94%, respectivamente.

O Hospital São Lucas da Pucrs, por sua vez, está com 24 pessoas para 10 leitos operacionais na emergência, totalizando 240% de ocupação. No bloco cirúrgico e clínico, a taxa chega a 102%. São 143 pacientes para 140 leitos operacionais. Já na UTI, a ocupação é de 97%, restando apenas um leito vago.

No Hospital Conceição, a taxa de ocupação das emergências é um pouco mais baixa, mas ainda está acima do limite, alcançando 176%. Há 90 pessoas para 51 leitos operacionais. A discrepância também é menor nos leitos cirúrgicos e clínicos. Neles, a taxa de ocupação está em 101% - com 528 pessoas para 524 leitos operacionais. Já na UTI, os indicadores ainda estão dentro dos parâmetros, com 93% dos leitos ocupados.

De modo geral, os hospitais Fêmina, Vila Nova, Restinga e Presidente Vargas não estão superlotados. Na emergência, os indicadores variam entre 50% e 90%. Já no bloco cirúrgico e clínico, as taxas ficam entre 36% e 92%. Nas UTIs, a ocupação chega a 100% apenas no Hospital Restinga.

Emergências pediátricas

No Hospital de Clínicas e no Hospital Conceição, a taxa de ocupação da emergência pediátrica chega a 114%. São 16 crianças para 14 leitos operacionais nas duas instituições. Já nos blocos clínicos e na UTI, os indicadores não ultrapassam 98% e 93%, respectivamente.

Unidades de Pronto Atendimento

As Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs) de Porto Alegre também encaram a superlotação. A taxa de ocupação da UPA Bom Jesus chega a 343%. Na UPA Moacy Scliar, o índice está em 341%. Já na Lomba do Pinheiro e na Cruzeiro do Sul, os indicadores estão em 108% e 193%, respectivamente.