Escola da Restinga recebe Rolê da Vacina nesta terça

A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, apoiada pelo Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC), realiza nesta terça-feira (29) o Rolê da Vacina na EMEF Dolores Alcaraz Caldas (Dr. Carlos Niederauer, 85, Restinga). A atividade faz parte do projeto Visão Zero e se inicia às 8h.

LEIA TAMBÉM: Emergências de Porto Alegre fecham a semana com superlotação



A iniciativa pretende reduzir o número de mortes precoces de câncer de colo do útero e de mama na capital gaúcha, por meio de estratégias de conscientização, prevenção e rastreamento. Desde o começo do projeto na comunidade, o índice de vacinação contra o HPV aumentou 11%, chegando a uma imunização de 67% em meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Contudo, a proposta é audaciosa e a entidade espera chegar a 90% de cobertura vacinal na região, meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.



O HPV é a causa principal do câncer de colo do útero, o quarto câncer mais comum em mulheres em todo o mundo. A vacinação, especialmente quando administrada antes do início da atividade sexual, pode prevenir até 90% dos casos. Além disso, estudos demonstram que a proteção conferida pela vacina HPV é duradoura, persistindo por pelo menos 10 anos e espera-se que seja de longo prazo, possivelmente vitalícia. A iniciativa pretendena capital gaúcha, por meio deDesde o começo do projeto na comunidade, o índice de vacinação contra o HPV aumentou 11%, chegando a uma imunização de 67% em meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Contudo, a proposta é audaciosa e a entidade espera chegar a 90% de cobertura vacinal na região, meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.O HPV é a causa principal do câncer de colo do útero, o quarto câncer mais comum em mulheres em todo o mundo.. Além disso, estudos demonstram que a proteção conferida pela vacina HPV é duradoura, persistindo por pelo menos 10 anos e espera-se que seja de longo prazo, possivelmente vitalícia.