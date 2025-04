Emergência do Hospital da Restinga antecipa reabertura para a próxima quinta-feira

A emergência do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), em Porto Alegre, voltará a atender a população na próxima quinta-feira, 1º de maio, a partir das 8h. A reabertura foi antecipada em razão do adiantamento dos trabalhos de higienização dos dutos do sistema de climatização, exigidos por norma da Vigilância em Saúde.

O atendimento foi suspenso temporariamente no dia 22 de abril para garantir a segurança de pacientes e profissionais, durante a execução da limpeza técnica do sistema de ar-condicionado. Devido à complexidade do procedimento, a desocupação completa da emergência foi necessária.



Durante o período de restrição, apenas casos graves encaminhados por ambulâncias reguladas pelo Samu são atendidos. A retomada dos atendimentos à população em geral estava inicialmente prevista para 7 de maio, mas a conclusão antecipada da manutenção permitirá a reabertura antes do prazo.



“A medida teve caráter preventivo e buscou garantir condições seguras de atendimento. Com a higienização concluída, o serviço poderá voltar a operar normalmente”, destacou o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

