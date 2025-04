Health Meeting/Sindihospa espera atrair 15 mil visitantes a Porto Alegre

A terceira edição da Health Meeting Brasil/Sindihospa, uma das principais feiras internacionais da saúde no Sul do Brasil, já tem data para acontecer. O evento, que será realizado em conjunto com a HM Brasil Feiras e Congressos e pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa), com patrocínio da Unimed Porto Alegre e Unicred, e apoio especial do governo do Estado e Sebrae, acontecerá entre os dias 21 e 23 de outubro, no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre. A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes para o evento na capital gaúcha.

A Health Meeting Brasil surgiu em 2022, com o objetivo de trazer oportunidades de negócios e networking para o desenvolvimento do setor de saúde no Rio Grande do Sul. Focado em executivos e gestores de hospitais e clínicas, médicos, enfermeiros e profissionais e empresários da área da saúde em geral, o evento tem como propósito promover conhecimento, geração de negócios e acesso às últimas tecnologias.



Responsável pela curadoria científica dos eventos anteriores, o Sindihospa passa a ser também realizador da feira nesta edição. "A Health Meeting reforça o compromisso do trabalho dos nossos comitês e núcleos, por meio dos quais as diferentes instituições cooperam entre si, trocam experiências e as melhores práticas", diz Henri Siegert Chazan, presidente do sindicato.



Com espaço para exposições, a terceira edição do Health Meeting Brasil / Sindihospa contará com oito auditórios e espera receber mais de 3 mil congressistas. Entre os congressos confirmados, estão mais uma edição do workshop da Agenda Executiva em Saúde, liderada pelo CEO do hcor, Fernando Torelly, reunindo alguns dos principais nomes do País no setor, o terceiro Fórum de Inovação, o segundo Fórum de Tendências em Gestão de Pessoas para as Lideranças da Saúde e a 5ª Jornada Internacional de Segurança do Paciente.

Batalha de startups

Outro destaque do evento será a batalha de startups. A iniciativa, idealizada pela aceleradora Ventiur, irá premiar a melhor empresa emergente com um montante de R$ 200 mil em investimento. Além disso, o Sebrae realizará rodadas de negócios durante o evento, que espera superar os números de 2024, quando recebeu mais de 15 mil visitantes e 250 expositores.



"Enfrentamos muitos desafios e, hoje, esse projeto se tornou muito maior do que imaginamos. A Health Meeting é de toda a comunidade e, com encontros como esse, vamos transformar a saúde do Rio Grande do Sul", destacou Gilmar Dalla Roza, CEO da feira.



Para participar da feira, é necessário fazer um credenciamento gratuito no site hmbrasilfeiras.com.br.