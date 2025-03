Com investimento de R$ 400 milhões, Bento Gonçalves terá empreendimento multiuso

De olho no crescimento urbano e no potencial turístico da região, Bento Gonçalves ganhará o maior empreendimento multiuso do Interior do Estado, com investimento de R$ 400 milhões e projeção de valor geral de vendas (VGV) inicial de R$ 840 milhões, por parte da Mon Faro Incorporadora para erguer o Jardins Dona Isabel.

Serão 18 mil metros quadrados de área entre o Centro e a Via Gastronômica, com cinco torres redondas de 16 andares cada e um total de 133 mil metros quadrados de área construída. O empreendimento já está em fase de preparação do terreno e tem entrega prevista para 2030.

Ao todo, serão 170 unidades residenciais entre três torres, outras 172 unidades de hospedagem curta, 150 salas comerciais e um mall de 8,6 mil metros quadrados. O projeto contará ainda com 1,1 mil vagas de estacionamento.

"O público que buscamos com este empreendimento é diverso e de várias regiões do País, na medida em que temos um forte apelo para investimento imobiliário. Já existe uma demanda forte por produtos de segunda moradia em Bento Gonçalves, com apaixonados pelo vinho adquirindo propriedades e apartamentos na cidade para passarem alguns períodos do ano conectados com a nossa cultura. E há ainda o perfil de clientes em busca de retorno fixo e qualificado para os seus investimentos", explica o CEO da Mon Faro, Lúcio Salvadori Possebon.

Segundo ele, o projeto une inovação e valorização da cultura local, "com uma nova centralidade para o turismo, negócios e qualidade de vida na Serra Gaúcha".

"Se pensarmos no momento atual, veremos que há na região carência de oferta para todos os produtos neste nível que estamos oferecendo. O consumidor não quer só manter, mas melhorar o local onde vive, onde visita, onde trabalha e onde se hospeda. A cidade é um grande polo de serviços de alto nível, além de um polo industrial. Nosso propósito é muito claro: construir hoje um amanhã melhor, porque acreditamos que não há desenvolvimento de longo prazo sem trilhar o caminho da sustentabilidade", complementa o executivo.

A Mon Faro foi a primeira incorporadora gaúcha a receber a Certificação Green Building Council Brasil Condomínio (GBC) no Rio Grande do Sul, ainda em 2022, com o Villa Di Tondo. Desde então, este selo, que também está presente no Piazza Verdi e no Sense Residencial, segue sendo aprovado em todos os novos projetos da incorporadora.

O projeto, que recebe o nome em homenagem à Princesa Isabel, e nome original das colônias que deram origem a Bento Gonçalves, tem a assinatura da OSPA Arquitetura e Urbanismo, de Porto Alegre.

A diversidade dentro do empreendimento imobiliário começa com um condomínio clube de luxo, o Jadins Dona Isabel Residences Club, com 50 residências suspensas de luxo em duas torres, entre o segundo e o 11º andar. Já nos últimos cinco andares, elas mudam, com 20 residências de metragem ainda maior. É nesta área do condomínio que estarão as estruturas de entretenimento e até adegas subterrâneas particulares e rooftops com vinhedos e espelhos d'água no topo das duas torres.

No outro lado da Alameda Frank Zietolie – a rua sinuosa turística criada especialmente para conectar a Via Gastronômica ao Centro da cidade –, estará o Garden, com restaurantes e lojas integrados a um platô com mirante para a cidade. No subsolo, é projetado um mall com lojas de alto padrão. Neste espaço, haverá ainda a torre Jardins Dona Isabel Life Houses, com apartamentos integrados ao Garden aberto.

Outra torre abrigará o Jardins Dona Isabel Office com escritórios de altíssimo padrão. São salas amplas e envidraçadas com piso flutuante. No 15º andar, estará o Jardins Dona Isabel Rooftop, um complexo turístico com acesso independente para um restaurante com vista 360° para a cidade. Haverá ainda um rooftop para eventos e experiências gastronômicas exclusivas, com acesso para a Galeria Jardins Dona Isabel, uma rampa em espiral que abrigará exposições interativas sobre a história da cidade e do vinho.

Por fim, voltado a hospedagem de curta ou longa duração, o Jardins Dona Isabel Stay ocupa outra torre, oferecendo estúdios e apartamentos com um dormitório e suítes duplas. Esta torre exclusiva para hospedagens terá a bandeira The Barrel, gerida pela Lares, que já opera neste tipo de locação e serviço com produtos do mercado. Ambas as marcas, na aba da Mon Faro Incorporadora, estarão oferecendo serviços premium on demand para hóspedes.