MST inicia marcha para reivindicar novos assentamentos no Rio Grande do Sul

Com o tema "Para o Brasil alimentar, Reforma Agrária Popular", o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promove uma marcha estadual em direção a Porto Alegre. Com cerca de 400 pessoas, incluindo acampados e assentados, devem ser percorridos quase 100 km desde a cidade de São Jerônimo.

A marcha, que deve durar entre sete e 10 dias, iniciou na madrugada de terça-feira (22) e segue pela BR-290. O protesto tem como objetivo reivindicar terra para novos assentamentos no Rio Grande do Sul.

• LEIA MAIS: Moradores de Torres abraçam rocha gigante contra avanço de projetos imobiliários

As principais reivindicações do MST incluem avanços na indicação de áreas para desapropriação. Os trabalhadores rurais sem terra pedem que o governo estadual indique áreas que foram usadas para pesquisa e atualmente estão sem uso, como o antigo horto florestal da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), em Triunfo, para a reforma agrária.

Além disso, o movimento reivindica um orçamento maior para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Rio Grande do Sul (Incra) para a compra de terras para a reforma agrária ainda em 2025.

O MST já foi recebido por representantes do governo estadual no dia 10 de abril e tem uma agenda marcada com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e outros secretários envolvidos para discutir suas reivindicações no próximo dia 30 de abril, às 14h, quando espera que o governo do Estado traga alguma solução.