Estradas do RS registram movimento intenso na volta do feriado de Páscoa

O início da semana foi de fluxo intenso nas estradas gaúchas com a volta do feriadão de Páscoa e do dia de Tiradentes. De acordo com levantamento da CCR Sul, a previsão era de que cerca de 1,1 milhão de carros iriam trafegar na BR-101, 386, 448 e Freeway durante os dias de feriado. Para esta segunda-feira (21), eram aguardados, somente na Freeway, o retorno de 50,9 mil veículos no sentido Capital e o retorno de 13 mil veículos no sentido Interior do Estado. Já na BR-386, a estimativa era de um movimento de 15 mil veículos no sentido Capital e de 14 mil no sentido Interior. Ainda segundo informações da concessionária, por volta das 18h, havia apenas um trecho que seguia com trânsito lento, na BR-101, entre Torres e Maquiné, devido ao alto fluxo de veículos em razão do retorno de feriadão.A Estação Rodoviária de Porto Alegre também apresentava movimento intenso na tarde desta segunda-feira (21). O forte fluxo no local era perceptível, especialmente, na fila de táxi e carros por aplicativos que se estendia no espaço reservado para esse fim. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) se faziam presentes no local para a organização do fluxo intenso nas ruas ao redor do complexo.