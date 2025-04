Com decreto de emergência, Porto Alegre tem falta de vacinas contra dengue

decreto de situação de emergência em razão da dengue instalação de um hospital de campanha na Zona Norte, o cenário em Porto Alegre ganha mais um acréscimo: a falta de imunizantes contra a doença. Na tarde desta quinta-feira (17), menos de 50 doses estavam disponíveis na Capital.



O imunizante ainda pode ser encontrado em duas unidades de saúde de Porto Alegre: Santa Marta e Álvaro Difini. "Fui ao posto Camaquã, chegando lá falaram que a vacina da dengue já está em falta há mais de um mês e que somente no Santa Marta ou Restinga poderia ter ainda", lamenta Kamilla Oliveira, mãe de um menino de 11 anos. Kamilla ainda expõe o receio de que o imunizante não esteja mais disponível também na unidade Santa Marta.

Em nível nacional, a vacina está disponível em duas etapas, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em Porto Alegre, 22,3 mil pessoas desta faixa etária receberam a primeira aplicação, enquanto 8,5 mil aplicaram também a segunda dose. Segundo a secretaria Municipal da Saúde (SMS), faltam 54,6 mil primeiras doses e 63,7 mil segundas doses. A pasta também alega que não há expectativa da chegada de novos imunizantes.

“Tínhamos um combinado, que o Ministério da Saúde iria entregar mensalmente o número de doses aplicadas. Foi uma estratégia nova para não recebemos um total para não ficar represado”, explica a chefe da equipe de imunizações da SMS, Renata Capponi. No entanto, o município não tem recebido a reposição das doses administradas. A última remessa chegou em Porto Alegre no começo de março.

Ainda de acordo com Renata, a procura pelo imunizante também tem aumentado - o que se junta à falta do recebimento da vacina. Por meio de nota, a secretaria de saúde do Estado (SES) informou que foram recebidas 85 mil doses, das quais 62 mil foram aplicadas no público-alvo. “O Estado aguarda o envio de novas remessas da vacina por parte do Ministério da Saúde”.



Também em nota, o Ministério da Saúde informou que a estratégia prioriza municípios com mais de 100 mil habitantes e alta transmissão nos últimos 10 anos. “Até 7 de abril, o Rio Grande do Sul recebeu 4,6 mil doses, destinadas a grupos prioritários”, complementa. Porém, o ministério não informou uma data para a distribuição de novas doses. As remessas serão enviadas conforme a entrega de doses pelo laboratório fabricante ao Ministério da Saúde.



De acordo com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, o restante das vacinas do Plano Nacional de Imunizações (PNI) está disponível.