Casos de dengue seguem em alta em Porto Alegre

O número de casos de dengue segue em alta em Porto Alegre e levou o município a decretar, desde o início de abril, estágio operacional de emergência, conforme prevê o plano de contingência da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a atualização mais recente da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), com dados compilados até esta quarta-feira (16), a Capital registra 17.265 notificações da doença e 4.207 casos confirmados. Dois óbitos também foram contabilizados.

De acordo com Letícia Campos Araújo, técnica responsável pela vigilância da dengue em Porto Alegre, os bairros com maior concentração de casos estão na Zona Norte, principalmente Jardim Itu e Passo das Pedras. "Nesta semana também houve aumento na Vila Ipiranga, e o Parque Santa Fé continua como área crítica", complementa.

A Zona Leste, embora com menor incidência, é outra região que acende o sinal de alerta: Partenon e Lomba do Pinheiro apresentam crescimento expressivo de notificações nas últimas semanas.

No acumulado de 2025, o distrito sanitário com maior número de infecções é o Eixo Baltazar, que abrange bairros como Costa e Silva, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Parque Santa Fé, Passo das Pedras e Rubem Berta — juntos, somam 1.250 casos confirmados. Na sequência, aparecem áreas com notificações ainda não especificadas (903), seguidas pelos distritos Noroeste (397), Leste (353) e Norte (249).

"O vetor está se proliferando dentro das residências. Muitas vezes, uma simples tampinha de garrafa com água parada já é suficiente para o mosquito se reproduzir. Apesar de alguns bairros ainda não apresentarem registros, o número de localidades com ao menos um caso é alto", alerta Letícia.

A prefeitura afirma que intensificou, desde fevereiro, as ações nos territórios mais afetados, com mutirões de visitas domiciliares e orientações diretas à população. Ainda assim, a tendência é de crescimento nos casos. "A gente acredita que ainda não chegamos ao pico. Com o clima instável, alternando entre calor, frio e chuvas frequentes, o cenário favorece a proliferação do mosquito", explica a técnica da DVS.

O prognóstico preocupa, especialmente porque postos de saúde nas regiões mais atingidas estão sobrecarregados. A Unidade de Saúde Passo das Pedras I, na Zona Norte, lidera o número de notificações, com 1.814 registros, seguida pela US Beco dos Coqueiros, com 450.

Em relação ao ano anterior, o cenário de 2025 também chama atenção pela presença do sorotipo DENV-3 e consequente aumento da letalidade, o que reforça a gravidade do atual surto.