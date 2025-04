Encenação da Paixão de Cristo acontece no Morro da Cruz na Sexta-Feira Santa

A 66ª edição da Paixão de Cristo do Morro da Cruz acontece nesta Sexta-Feira Santa (18) a partir das 14h30, com cerimônia religiosa no Santuário São José do Murialdo (rua Vidal de Negreiros, 550, esquina rua 1º de Março). A partir das 15h30, começa a encenação, em frente à igreja, seguida pela procissão de 1,5 quilômetro rumo ao alto do Morro da Cruz, onde ocorre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo.



Cerca de 60 moradores do bairro estarão no evento, como soldados romanos e habitantes da Palestina. A encenação da Paixão de Cristo está alinhada com a Campanha da Fraternidade 2025, que tem como temática Fraternidade e Ecologia Integral, representada por jovens do Grupo Teatral Núcleo Cultural Murialdo. No ato, serão abordados cuidados com o meio ambiente e a necessidade de evitar problemas climáticos.

Ao todo, mais de 123 pessoas participaram da Paixão de Cristo, sob a direção de Camilo de Lélis. Aldacir Oliboni, no papel de Jesus Cristo; Joana Cambeses como Maria, mãe de Jesus; Danny Griss no papel de Rei Herodes; Jairo Klein interpreta Pôncio Pilatos; João Lima é o Arcanjo Miguel; Rodrigo Kão no papel de Judas Iscariotes e alegoria da Morte que tenta levar consigo o Filho de Deus. A atriz e cantora Denizeli Cardoso interpreta Veronica e o músico Eduardo Nascimento, São Pedro. Artistas circenses e bailarinos fazem as cenas do Palácio de Herodes e As tentações no Deserto. A narração do espetáculo está a cargo de Wagner Santos, ator que surgiu na comunidade do Morro da Cruz.



A população pode se inscrever para carregar a cruz de Cristo durante alguns metros do trajeto, a coreografia dos soldados romanos durante a subida da procissão recebeu novos detalhes e a comunidade do bairro fará performance sobre o meio ambiente. O encerramento do evento está programado para que a ressurreição de Jesus - em um elevador de seis metros de altura -aconteça na hora do pôr do sol.



A realização da encenação da Paixão de Cristo é da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, junto com o Santuário São José do Murialdo e a Cia. Teatral Face&Carretos.

Programação:

14h30 - Mensagem da Paixão (interior da igreja)

15h30 - Benção da macela e início da encenação em frente à igreja

16h15 - Procissão – subida da encenação apela rua Santo Alfredo

18h - Crucificação/Ressurreição (alto do morro)