Operações da Marina do Pontal começam nesta sexta-feira

A marina construída no píer do antigo Estaleiro Só, onde atualmente fica o Parque do Pontal, na zona sul de Porto Alegre, será inaugurada nesta sexta-feira (11). Conforme a empresa Marina do Pontal, nesta primeira fase, já foram instaladas a estrutura metálica, a rampa de acesso e os flutuantes de concreto que permitem o embarque e desembarque.



Além disso, as chamadas poitas — boias fixadas ao fundo do Guaíba que funcionam como “vagas” para embarcações — também poderão ser utilizadas. Para facilitar o acesso, um barco auxiliar da Marina fará o translado de passageiros entre as poitas e o píer principal.

O sócio da Marian do Pontal, Matheus Muniz, ao lado do empresário Guilherme Paradeda, destaca que “a operação começa com um flutuante de concreto exclusivo para embarque e desembarque e 26 vagas para embarcações entre atracação direta no píer e poitas”. A estrutura deve comportar até 60 embarcações em breve.



As poitas estão localizadas nas imediações da pequena prainha ao lado do píer, delimitadas por boias sinalizadoras. Cada uma delas está presa por correntes a um bloco de concreto de 2,5 toneladas no fundo do Guaíba, garantindo segurança e estabilidade para os barcos atracados.

Outro diferencial também disponível nesta primeira etapa é o serviço de delivery náutico. Em parceria com o De Rua — empreendimento gastronômico do grupo Manda Brasa, responsável pelos restaurantes 20Barra9 —, as embarcações poderão receber cardápios e fazer pedidos diretamente pelo píer, com entrega realizada nas próprias embarcações.



“A ideia é proporcionar uma experiência completa para quem está na água. Vamos conectar lazer, gastronomia e conveniência em um ambiente que convida as pessoas a viverem o Guaíba de uma forma nova”, afirma Matheus.



Com investimento de R$ 2,5 milhões e licenças concedidas pela prefeitura de Porto Alegre e pela Marinha do Brasil, a Marina do Pontal surge como parte do projeto de revitalização da zona sul da cidade. Nos próximos meses, a estrutura será ampliada com a construção da sede administrativa da marina e de um restaurante no próprio píer, com objetivo de ampliar a integração entre o Guaíba e a orla urbana.