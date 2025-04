Alteração no bloqueio da orla do Guaíba entra em vigor em Porto Alegre

A implementação das novas regras de convivência para corredores e ciclistas na avenida Edvaldo Pereira Paiva, que margeia a orla do Guaíba, iniciou neste sábado (12). A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que tradicionalmente bloqueia as vias para veículos aos finais de semana e feriados, definiu uma divisão de horários entre os frequentadores que praticam modalidades esportivas a fim de evitar acidentes.

A decisão foi realizada mediante acordo entre grupos de corrida e ciclistas que utilizam o espaço. Enquanto estes reclamavam estar perdendo espaço para os corredores, aqueles protestavam quanto à velocidade das bicicletas. Por isso, agora, a avenida ficará livre para os ciclistas entre as 5h e 6h30min. No restante do dia, os corredores poderão utilizar a faixa da direita enquanto as bicicletas e os patinetes passarão para a faixa central.

A avenida também passará a ser fechada mais tarde para os veículos, a partir das 6h30min, mantendo o bloqueio até 22h. As vias afetadas seguem as mesmas: as faixas em ambos os sentidos entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias e toda a extensão da pista no sentido Centro-Bairro até o viaduto Abdias Nascimento.

Parte dos ciclistas e corredores ainda não estão cientes das mudanças

O ciclista Ricardo André Dettmer, de 72 anos, já sofreu um acidente ao colidir com uma corredora na avenida Dani Barcellos/JC

Os amigos Rafael Fontoura e Braian Bernardon, de 36 e 35 anos, respectivamente, se conheceram pela corrida e costumam se exercitar na Orla do Guaíba frequentemente aos finais de semana. Ambos consideraram as mudanças importantes, mas apenas Braian estava por dentro da novidade, tendo tomado conhecimento por notícias veiculadas pela imprensa e no contato com outros corredores nas redes sociais. Apesar de desconhecer as novas regras, Rafael as aprovou: “Essa medida é muito importante, porque uma bicicleta tem uma velocidade muito maior que a de um corredor”, afirma.

Já a corredora Daniele Klick, de 29 anos, tomou conhecimento pelo grupo de corrida do qual faz parte. Apesar disso, ao chegar para se exercitar neste domingo, percebeu que ciclistas e corredores ocupavam as mesmas faixas: “não sei se todo mundo está por dentro, mas acho bem importante termos essa regra, inclusive porque tivemos um acidente com ciclistas recentemente aqui na Orla”.

Ela se refere a uma colisão frontal entre dois ciclistas que transitavam em alta velocidade próximo ao viaduto Abdias do Nascimento ocorrida no dia 9 de fevereiro. O acidente causou a morte de ambos. A EPTC nega que esse tenha sido o motivo para a mudança nas regras de convivência da Orla.

Os ciclistas, por sua vez, foram mais reticentes com as novidades. Um deles, Ricardo André Dettmer, de 72 anos, pedala há cerca de 40 anos, percorrendo entre 25 e 30km de bicicleta aos sábados e aos domingos na Orla do Guaíba. Ele não estava ciente das mudanças, mas disse que não costuma se ater às regras para ciclistas por “andar sempre com cuidado” e nas faixas adequadas para a prática esportiva.

Na mesma avenida, Ricardo já sofreu um acidente ao colidir com uma corredora. Na ocasião, chegou a cortar o lábio. Por isso, o ciclista considera importante que as normas sejam alteradas: “tem que ter regras para corredores e pedestres, muitos usam a ciclovia indevidamente”, reclama.

Ciclista ocasional, Juliana Pereira, de 32 anos, também não tinha conhecimento acerca da mudança. Apesar de considerar uma boa novidade, ela reclama das condições das vias. “Ontem choveu e, hoje, a ciclovia está com muita água empoçada. A minha bicicleta, por exemplo, não consegue passar por ali”, afirma.

Cartilha deverá orientar frequentadores da Orla

A EPTC e a prefeitura elaboraram uma cartilha em conjunto com grupos de ciclistas e corredores para orientar os frequentadores da avenida quanto às regras de convivência. O material será impresso em panfletos e distribuído na Orla do Guaíba. Entretanto, a ação deverá iniciar apenas na próxima semana. As orientações também serão divulgadas por meios digitais e em cavaletes que serão dispostos ao longo das vias.

“Entendemos que o respeito entre os praticantes de esportes e usuários é nosso principal ‘manual de instruções’ da rua de lazer. Precisamos usar esse entendimento como regra de convivência social e a alteração de horário estimula essa atitude na nossa visão”, completa o diretor de esporte e lazer da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Kandrik.

Confira as principais orientações:

Para ciclistas em geral:

Utilize roupas claras, capacetes, sinalizadores e sempre ter certeza que está sendo visto

Reduza a velocidade ao ultrapassar grupos de pedestres ou ciclistas mais lentos

Respeite sempre o pedestre e demais usuários da via

Faça sinais visuais para mostrar suas pausas e mudanças de direção

Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativa. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno

Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixe espaço para os demais usuários

Para ciclistas de velocidade:

Quem treina em alta velocidade deve redobrar a atenção e priorizar os pedestres. Evite a velocidade perto de pessoas a passeio

Realize seus treinos nos horários permitidos

Ande em linha reta, evite zigue-zage

Utilize sempre roupas refletivas, claras e sinalizações piscantes antes de amanhecer

Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativas. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno

Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixa espaço para os demais usuários

Para corredores e pedestres: