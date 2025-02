Atacarejo Macromix abrirá em ex-Carrefour e com novo layout

Modelo campeão de vendas em 2024 no autosserviço de alimentação, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE para o Rio Grande do Sul, os atacarejos mantêm a expansão no Rio Grande do Sul. O setor protagoniza mudanças em pontos, após a revisão de tamanho da maior varejista do Brasil em território gaúcho. A antiga loja do hipermercado Carrefour, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), vai virar bandeira Macromix, do grupo Unidasul, e com novidades no layout.

A coluna Minuto Varejo obteve a imagem de como vai ficar a unidade que está sendo transformada na avenida Getúlio Vargas. Com a abertura no novo imóvel, ponto comercial negociado pelo Unidasul com o Carrefour, será desativada a unidade que fica na rua Soledade, também na cidade.

Imóvel que abrigou loja do Carrefour está sendo transformado para virar Macromix GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC

A loja do grupo, dono também do Rissul e terceiro maior em receita pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2023, - o de 2024 está sendo apurado -, será aberta ainda no primeiro semestre, informa a varejista. O Unidasul também adianta que os consumidores terão uma "nova operação", desde mix a perfil e organização.

A fachada vem com mudanças, com cor cinza divindindo agora área com o vermelho, que domina o visual dos 13 pontos da bandeira. A cor vermelha, aliás, é a mais usada neste tipo de supermercado porque remete a promoções e preços mais competitivos. O novo visual deixa mais leve e fluida o front da loja, efeito que é trazido por formas geométricas em partes do dentro da fachada.

Todas as grandes bandeiras usam vermelho, muitas combinadas com amarelo (outra cor quente ligada a preço): Stok Center (Comercial Zaffari), Cestto (Zaffari), Desco (Imec), Vantajão (Andreazza), Via (Passarela) e Fort (Pereira) - os dois de Santa Catarina -, e Leve Mais (Asun). Apenas o Atacadão, do Carrefour, destoa e vem com laranja e verde.

Os Macromix estão concentrados entre a RMPA, região calçadista e o Litoral Norte. A nova filial de Esteio terá 16 checkouts, oito self-checkouts, 240 vagas cobertas para estacionamento. Serão abertos 180 empregos diretos.