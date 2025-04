MST/RS ocupa área da CEEE Transmissão em Triunfo

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Rio Grande do Sul ocupou na madrugada desta quinta-feira (10) uma área de 1,7 mil hectares da CEEE Transmissão, na cidade de Triunfo. A ação contou com a participação de 400 famílias e faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária do MST, lançada no dia 1º de abril. A área no município de Triunfo servia para plantação e tratamento de eucalipto para os postes. De acordo com o MST/RS, a área está abandonada e sem cumprir sua função social. Além disso, segundo o movimento, as estruturas dos prédios e galpão estão degradadas e houve roubo de transformadores e fios de cobre.

Marlon Rodrigues, acampado em Tupanciretã e integrante da direção estadual do MST, afirma que após um ano das enchentes ainda não tiveram retorno do governo do Estado sobre o reassentamento das famílias que tiveram suas casas e lavouras alagadas em Eldorado do Sul. Eles também aguardam do governo federal as soluções para o assentamento das famílias que estão há mais de 10 anos acampadas no Rio Grande do Sul.

Segundo Rodrigues, estão cadastradas no Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/RS) 1.604 famílias que aguardam por assentamento no Estado. "Nós temos projeto de recuperação dessa área, através da agroecologia, que vai muito além da plantação de eucaliptos e criação de gado clandestino. E nossos assentamentos da Região Metropolitana de Porto Alegre são exemplos da nossa capacidade de produção agroecológica", afirma.

Hoje o MST/RS está com cinco acampamentos montados no Estado: Passo Fundo, Charqueadas, Tupanciretã, Hulha Negra e Encruzilhada do Sul. Com o lema "Ocupar, para o Brasil alimentar", desde o dia 1º de abril já foram realizadas 23 ações em 10 estados, mobilizando cerca de 10 mil famílias reivindicando o direito à Reforma Agrária e fomento para a produção da agricultura familiar.

Desde o início das mobilizações, as ações de protesto e ocupações de latifundiário ocorreram nos estados do Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso. No entanto, a Jornada de Lutas segue em curso no mês de abril, até o próximo dia 17, Dia Internacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. A data marca os 29 anos do Massacre de Eldorado do Carajás, crime executado pela polícia militar a mando do fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira, deixando 21 trabalhadores Sem Terra assassinados, e 69 pessoas mutiladas durante uma marcha na BR-155, no Pará.