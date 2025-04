UFSM monta espaço para atender familiares das vítimas do acidente com ônibus

acidente com o ônibus que levava estudantes e docentes do Colégio Politécnico, ocorrido na manhã desta sexta-feira (4) na RSC-453 em Imigrante, no Vale do Taquari. Segundo a Polícia Civil, A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) montou um espaço para receber os familiares dos envolvidos no, ocorrido na manhã desta sexta-feira (4) na RSC-453 em Imigrante, no Vale do Taquari. Segundo a Polícia Civil, pelo menos sete pessoas morreram

O atendimento será prestado no bloco A do Colégio Politécnico, no campus sede da UFSM. Os familiares também podem entrar em contato pelo telefone (55) 99169-8703.

A UFSM decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas no nesta sexta e no sábado (5) em toda a universidade. As viagens oficiais foram suspensas. Apenas as aividades essenciais estão mantidas.