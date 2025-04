Autoridades lamentam acidente com ônibus da UFSM

Diversas autoridades se manifestaram sobre o trágico acidente envolvendo um ônibus com estudantes e docentes da UFSM, ocorrido na manhã desta sexta-feira (4) na RSC 453, em Imigrante. Até o momento, sete mortes foram confirmadas pela Polícia Civil, além de feridos que foram levados a hospitais da região.O governador Eduardo Leite lamentou as mortes e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. “Com imenso pesar, recebi a notícia do trágico acidente com um ônibus na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, envolvendo estudantes e professores da UFSM, do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em uma visita técnica. Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio. Que encontrem força nesse momento devastador. O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos”, postou o governador no X.O vice-governador Gabriel Souza citou a importância da união e solidariedade neste momento. “Hoje é um dia triste para os gaúchos, com a tragédia que atingiu estudantes e professores da UFSM no tombamento do ônibus na RSC-453. Meus sentimentos e solidariedade às famílias enlutadas. As equipes do @governo_rs estão no local e todos mobilizados para prestar todo o apoio necessário. Que possamos nos unir em solidariedade nesta hora difícil.”, disse na sua conta no X. A prefeitura de Imigrante, no Vale do Taquari, informou sobre o acidente em suas redes sociais. “Com imensa tristeza, a Administração Municipal de Imigrante informa sobre o trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (4/4) na cidade. Neste momento de dor, o prefeito Germano Stevens e toda a equipe municipal expressam seus mais profundos sentimentos às famílias envolvidas. A Prefeitura está prestando todo o suporte necessário e reforça o agradecimento às equipes de resgate da região e do estado pela solidariedade e ajuda prestadas”, diz o comunicado. A prefeitura de Santa Maria, cidade de onde partiu o ônibus, manifestou solidariedade à comunidade acadêmica da UFSM. “A Prefeitura de Santa Maria manifesta solidariedade à comunidade acadêmica da UFSM pelo trágico acidente com o ônibus da universidade, na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, nesta sexta-feira (4). Neste momento de luto, reafirmamos nosso compromisso com o acolhimento e o apoio aos envolvido”, diz o comunicado.A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também emitiu nota de pesar. “A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em nome dos 55 deputados estaduais, manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido nesta tarde no km 3 da RS 453, na cidade de Imigrante, com ônibus que conduzia estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. O Parlamento rio-grandense solidariza-se com as famílias e toda a sociedade gaúcha neste momento de dor.”