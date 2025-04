Jornal do Comércio recebe troféu Alma Gaúcha da Fetransul

Com foco na reconstrução do Rio Grande do Sul, vinte entidades privadas, incluindo associações, governos e veículos de comunicação receberam, na tarde desta quarta-feira (2), o troféu Alma Gaúcha da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul). Entre os agraciados pelo trabalho realizado durante as enchentes do ano passado, está o Jornal do Comércio.

Também chamado de Troféu Embaixador da Reconstrução RS, o prêmio foi entregue no Hotel Deville, às 17h. “Estamos agradecidos pelo reconhecimento de uma instituição tão importante e relevante para o Rio Grande do Sul”, celebra o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelo. Conforme a entidade, durante as enchentes, o Jornal do Comércio realizou com cobertura jornalística abrangente e informativa, mantendo a população atualizada sobre os desdobramentos da tragédia e as ações de reconstrução. Segundo o presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, as enchentes são uma resposta do meio ambiente. “Como operamos veículos de carga, somos muito cobrados pela agressão ao meio ambiente. Então, entendemos que era oportuno mostrar o que estamos fazendo e reconhecermos outras instituições que se arriscaram e doaram recursos para reerguermos a economia”,



De acordo com o diretor-presidente do Jornal do Comércio, o trabalho realizado durante o período de calamidade faz parte da obrigação da empresa como entidade jornalística. “A comunicação é algo super relevante e muito importante, principalmente, em uma situação onde não havia uma comunicação muito clara. Eram muitas opiniões e fake news. Então, os veículos de comunicação tiveram um papel fundamental, levamos com muita seriedade esse fato”, avalia.



Após as enchentes, segundo Tumelero, o trabalho realizado pelo Jornal do Comércio ajudou a promover a economia. “No momento era necessário recompor as questões econômicas, os trabalhos e organizar o cenário. As pessoas precisavam de dinheiro e vieram muitas ideias boas. Fizemos questão de mostrar e usar de exemplo para outras atividades se promoverem também”. Ainda de acordo com ele, este é o momento de “olharmos o lado bom de tudo que aconteceu para que consigamos olhar para frente e termos energia para dar continuidade nas atividades”. Durante o período, o posicionamento foi reforçado nas páginas do jornal.



Além do Jornal do Comércio, também foram completadas a Rádio Gaúcha, a TV Pampa e o Correio do Povo. A prefeitura de Porto Alegre também recebeu o troféu devido ao programa Porto Alegre Forte. Em sua fala, o prefeito Sebastião Melo reforçou que 90% da economia do Rio Grande do Sul depende do transporte. “Em nome de todas as decisões para salvar vidas, agradeço ao trabalho de vocês (Fetransul)”. Assim como a prefeitura, o governo do Rio Grande do Sul também foi agraciado com o troféu. Representando o governador Eduardo Leite, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou os investimentos do Plano Rio Grande.



Antecipando a entrega do troféu, o painel “Caminho para um transporte sustentável” reuniu especialistas e lideranças do setor que debateram as soluções inovadoras para a mobilidade e sustentabilidade do Brasil.