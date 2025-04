Mais de 24h após temporal, 58 mil clientes continuam sem energia em Porto Alegre e Região Metropolitana

Após temporal que atingiu Porto Alegre e Região Metropolitana, a falta de energia elétrica ainda impacta mais de 58 mil clientes da concessionária CEEE Equatorial na noite desta terça-feira (10). A queda de luz tem consequências diretas para os serviços de transporte e saúde da Capital.

As cidades mais afetadas ainda são Porto Alegre, com 49 mil clientes, e Eldorado do Sul, com 3,7 mil. Segundo a CEEE Equatorial, "as equipes continuam trabalhando ininterruptamente para restabelecer o fornecimento do serviço", e que já foi reestabelecido o fornecimento de energia para 202 mil clientes (77%).

A distribuidora reforça, em nota, a importância da segurança e orienta a população a manter distância de fios e cabos caídos, além de comunicar qualquer incidente por meio dos canais oficiais de atendimento da CEEE Equatorial.