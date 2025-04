Mais de 92 mil clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul

Além da queda de árvores e galhos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, a falta de energia elétrica ainda impacta mais de 92 mil clientes da CEEE Equatorial e da RGE na tarde desta terça-feira (10). A falta de energia impacta os serviços de saúde e transporte.

ETAs demoram mais de 16 horas para normalizar

Em Porto Alegre, quatro Estações de Tratamento de Água (ETA) chegaram a ficar sem luz, sendo elas: Moinhos de Vento, São João, Belém Novo e Ilhas. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), foram mais de 16 horas para todos os sistemas entrarem na “fase de normalização”, sendo a ETA São João a última.



Conforme o departamento, “quando as estações de tratamento param, os reservatórios secam, conforme o consumo na rede. Para que a água volte às torneiras, é necessário que essas estruturas recuperem o nível - e isso leva tempo”.



Ainda segundo o órgão, a água demora mais para chegar nos locais afastados dos bombeamentos. A resposta depende da velocidade com que a rede consome a água que sai das estações. Outros fatores surgem no meio do caminho - como, por exemplo, a entrada de ar na rede. Nas partes altas, o tempo é ainda maior em razão da velocidade de deslocamento, que é mais devagar.