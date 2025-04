Forte temporal danifica telhado do Asilo Padre Cacique em Porto Alegre

O forte temporal que atingiu Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (31/03) causou danos significativos ao telhado do Asilo Padre Cacique. Conforme autoridades na área,, somou um quarto da média mensal de março em menos de duas horas. O fenômeno afetou a infraestrutura da instituição, especialmente a área sobre os dormitórios e a sala de visitas. O impacto da tempestade também resultou em móveis e colchões.. Os residentes que estavam sob a área afetada foram prontamente transferidos para as enfermarias.

“A estimativa inicial é de que a, deixando parte do telhado comprometido. Infelizmente, essa é a segunda vez que ventos fortes destroem nossa cobertura, sendo que as telhas de amianto que utilizamos são antigas e estão muito enfraquecidas. Precisamos urgentemente de apoio financeiro para realizar a substituição de todo o telhado, o que diante da atual financeira da Instituição não é possível sem a ajuda de parceiros”, afirmou Felipe Herrmann, presidente do Asilo Padre CaciqueO Asilo Padre Cacique conta com doações, que podem ser realizadas via(confira o nome da instituição na confirmação). Outras formas de contribuir estão disponíveis no site www.asilopadrecacique.com.br/ajuda.