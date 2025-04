Hospitais de Porto Alegre sofrem queda de energia com temporal

Na tarde desta segunda-feira (31), chuva acompanhada por rajadas de vento causou transtornos em diferentes pontos de Porto Alegre. Segundo a CEEE Equatorial, as rajadas de vento passaram de 111 km/h e afetaram a rede elétrica da Capital. De acordo com a prefeitura, seis unidades de saúde que atendem até 22h estão sem energia: Modelo, IAPI, Morro Santana, Navegantes, Tristeza e Ramos.

Também segundo a prefeitura, o Hospital de Pronto Socorro (HPS), está com alagamento na recepção, e infiltração na pediatria - "a manutenção atua no local e a engenharia trabalha no telhado para solucionar situação".



O Hospital São Lucas da PUCRS sofreu destelhamento. Conforme o Hospital, pacientes em triagem e aguardando atendimento estão sendo realocados, e não serão recebidos novos pacientes até a normalização. Em nota, o Hospital São Lucas informa que as equipes estão mobilizadas para garantir a segurança dos pacientes e a retomada dos atendimentos o mais breve possível.