Governo federal entrega 89 moradias em Canoas pelo Compra Assistida

O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu do governo federal 89 apartamentos do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, nesta semana. As unidades, adquiridas por meio do programa Compra Assistida, ficam localizadas no bairro Mato Grande. A modalidade atende a população atingida pelas enchentes do ano passado.

Quase um ano depois da catástrofe climática, 276 pessoas ainda estão desabrigadas no município, segundo o painel de monitoramento de abrigos do governo do Rio Grande do Sul. Segundo o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, a pasta está em contato com as prefeituras para ampliar o número de pessoas contempladas pelo Compra Assistida. “Somando as contas de todas as modalidades do Minha Casa, Minha Vida, dá mais de R$ 1 bilhão investido em Canoas”, afirma Rabelo.



De acordo com ele, parte desse recurso já foi injetado, e o restante está previsto para ser aplicado na economia da cidade. “Entendemos que, dentro disso, o Compra Assistida pode abranger cada vez mais canoenses”, complementa. Questionado sobre a entrega das unidades da modalidade Compra Assistida, Rabelo afirmou que “a resposta tem sido rápida”. A primeira lista de contemplados foi divulgada em agosto de 2024. De lá para cá, 1,1 mil famílias receberam as chaves - o que se enquadra nas medidas de curto prazo.



Até o início do mês de março, o Ministério das Cidades havia recebido 13.954 cadastros das famílias impactadas pela enchente. Dessas, 5.813 estão habilitadas ao Compra Assistida. O objetivo do governo federal é aumentar o número de cadastros.



Já em longo prazo, Rabelo destaca que cerca de “4 mil empreendimentos já estão prontos para o início das obras ou em fase de contratação dos serviços”.



Durante a entrega das unidades, também foi assinada a autorização de contratação para construção do Residencial Nazário, com 807 unidades habitacionais, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Minha Casa, Minha Vida.