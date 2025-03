Simers defende que gestão dos hospitais de Canoas seja feita pelo Estado

Diante do atraso no pagamento dos profissionais de saúde em três hospitais de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desde dezembro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) retoma o debate sobre a possibilidade do governo do Estado assumir a gestão. As informações foram confirmadas pelo presidente da instituição, Marcelo Matias, nesta terça-feira (25).



Na tentativa de solucionar o impasse da categoria nos hospitais Universitário (HU), Nossa Senhora das Graças (HNSG) e Pronto Socorro de Canoas (HPSC), o sindicato atua por meio de um conjunto de ações. Segundo Matias, “o governo de alguma forma é responsável, porque o sistema é tripartite”.

Atualmente, quem responde pela gestão do Hospital Nossa Senhora das Graças é a Associação Beneficente de Canoas. Já no Hospital de Pronto-Socorro, quem responde pelas atividades é o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), e no Hospital Universitário é a Associação Saúde em Movimento (ASM).

A possibilidade da gestão ser transferida para o Estado já tinha sido levantada em anos anteriores, mas não houve continuidade no processo. Em nota, a secretaria de Saúde do Estado (SES) informou que trata-se de uma hipótese. “A SES precisa avaliar ainda essa alternativa e está em constante diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e com o Ministério da Saúde”.



Segundo Matias, a medida seria fundamental, especialmente para o Hospital de Pronto Socorro. No começo do mês de março, a entidade realizou uma série de vistorias nas unidades de saúde do município que identificou o atraso no pagamento de médicos e más condições de trabalho. Os profissionais enviaram uma contraproposta à prefeitura para o recebimento dos pagamentos referentes a competência de dezembro de 2024. Agora, a prefeitura informou que se compromete a garantir o pagamento integral dos médicos, mas somente após a finalização do processo de atualização dos planos operacionais, que pode levar 60 dias.

Conforme Matias, os planos operacionais são acordos elaborados pelos gestores municipais, estaduais e federais para definir a quantidade de casos que serão atendidos. “Qual é o ser humano que sairá de casa hoje com zero perspectiva de receber o valor?”, questiona. O sindicato irá enviar um ofício, ainda nesta semana, para todas as autoridades responsáveis, incidindo o Conselho Regional de Medicina (Cremers) e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS).



Por meio de nota, a prefeitura de Canoas informou que recebeu a contraproposta do Simers, de que o pagamento dos valores atrasados seja feito de forma parcelada, em seis prestações, "com o compromisso do município de também realizar os pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro e março em dia". A administração municipal ainda informou que os pagamentos dos médicos em regime de Pessoa Jurídica (PJs) acontecem sempre até 60 dias após a apresentação de notas fiscais à prefeitura. "Portanto, estão em dia em 2025, estando apenas o mês de dezembro em atraso".

A prefeitura se comprometeu em realizar os pagamentos de 2025 em dia para os profissionais do Hospital Universitário, e alegou que está revisando os planos operativos dos hospitais de Pronto-socorro e Nossa Senhora das Graças para, a partir disso, poder pagar os médicos PJs destas casas de saúde.

Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o executivo municipal de Canoas reforçou que os valores em aberto referentes a dezembro somam R$ 5,63 milhões. "São R$ 1.614.665,85 para os médicos que prestaram serviços em regime de PJ no Hospital Universitário, R$ 1.520.331.12 para os do Pronto-socorro e R$ 2.498.000,00 para os médicos do Nossa Senhora das Graças. O pagamento da primeira parcela para os profissionais dos três hospitais será realizado nesta quarta-feira (26)", detalha a nota.