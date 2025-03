Churrasco Solidário leva almoço para milhares de pessoas na semana do aniversário de Porto Alegre

A medida que o aniversário de 253 anos de Porto Alegre se aproxima, as comemorações vão se intensificando. A programação de terça-feira (25) veio para colocar a cultura do Estado no antro das celebrações com a 3° edição do Churrasco Solidário promovido pela Associação dos Amigos do Mercado Público juntamente com a Secretaria Municipal da Cultura. No Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado Público, foram distribuídos 2 mil quilos de carne, gratuitamente, que vão alimentar até 5 mil pessoas. Estas, formaram filas imensas que iam até o centro da cidade para poderem retirar sua marmita.

A carne foi assada em 30 churrasqueiras por 110 voluntários. Além da carne, foram servidos 750 quilos de paella campeira, 5 mil pães e refrigerante. Além disso, o público pode aproveitar shows de música de vários estilos, dentre eles, o do cantor Marcelo Cachoeira.

Filas para a retirada do churrasco Arthur Reckziegel/ Especial/JC

O membro do conselho da Associação dos Amigos do Mercado Público, Ronaldo Gomes, afirma que o evento é realizado sem nenhuma verba pública. "Tudo foi feito pela nossa associação e graças a ajuda de alguns amigos. Os voluntários estão aqui desde às 6 horas da manhã assando a carne. Nossa proposta é, principalmente, atender pessoas em vulnerabilidade social que, muitas vezes, estão rodando pelo centro e precisam desse olhar mais humano", declarou Gomes.

O Mercado Público, ponto turístico clássico de Porto Alegre, tornou-se um dos símbolos de resiliência da cidade após a enchente. Foram mais de 40 dias interditado por conta das águas que adentraram o espaço e, para Gomes, o evento salienta a importância do povo e da cultura gaúcha na reconstrução. "O mercado está melhor do que era antes. Hoje é um momento de celebração e de agradecimento por tudo que fizemos durante esse quase um ano".

A carne foi assada em 30 churrasqueiras por 110 voluntários Arthur Reckziegel/Especial/JC

O idealizador do Churrasco Solidário, Rene Barbachan, diz que a cada ano o evento aumenta seu alcance. "No primeiro ano assamos meia tonelada de carne, no segundo uma, e em 2025 vai chegar a duas toneladas. Isso aqui é algo que nos enche de orgulho. Tenho uma ligação forte com o Mercado Público porque meu pai teve uma banca aqui, e ver como superemos as dificuldades para poder ajudar quem precisa é algo maravilhoso", descreveu.