Aniversário de Porto Alegre terá parabéns a você e atrações musicais

A festa de aniversário de Porto Alegre, em 26 de março, será comemorada com o tradicional parabéns a você, bolo e atrações musicais, no Centro Histórico.



A Secretaria Municipal da Cultura preparou para a quarta-feira, 26, data em que a cidade completa 253 anos, um evento especial, em frente ao Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10).



As pessoas que circularem pelo Centro serão convidadas a cantarem o Parabéns coletivo à cidade. Um bolo simbólico vai fazer parte da festa. Além disto, estão programadas várias atrações musicais, confira:



11h30 - Everton Machado Gaiteiro;

12h - Isabella Tramontina & Matheus Salazar;

12h15 - Mell Costa (Porto Alegre é Demais);

12h30 - Solenidade & Bolo de Parabéns;

13h - Rodrigo Almada e Banda.