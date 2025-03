Terça-feira será marcada pela instabilidade no Rio Grande do Sul

O tempo segue instável em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). O sol ainda aparece entre nuvens, mas períodos de maior nebulosidade devem ocorrer ao longo do dia. Com isso, a previsão também indica um aumento na chance de pancadas de chuva irregulares em comparação com o início da semana, embora nem todas as cidades sejam atingidas. Em algumas áreas, a instabilidade pode ser mais intensa, com possibilidade de trovoadas.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a nebulosidade predomina em alguns períodos, intercalando com aberturas de sol. As temperaturas seguem elevadas, com máxima em torno de 30°C e mínima de 21°C. Há possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas ao longo do dia, podendo ocorrer trovoadas isoladas e aumento da intensidade da precipitação em alguns pontos.

Para a quarta-feira ((26), segundo a MetSul Meteorologia, a previsão é de um dia de tempo úmido com variação de nuvens. A instabilidade seguirá, com potencial de pancadas de chuva, especialmente na Metade Norte.