Semana será marcada pelo retorno da chuva ao Rio Grande do Sul

A penúltima semana de março será marcada pelo retorno da chuva ao Rio Grande do Sul - após diversos dias de intenso calor e sem a ocorrência da instabilidade no território gaúcho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na segunda-feira, as temperaturas oscilam entre 21 graus, a mínima, e 31 graus, a máxima. A previsão é de uma segunda-feira (24) com muitas nuvens acompanhada de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia no Estado. Na terça-feira (25), o clima será marcado pela ocorrência de muitas pancadas de chuva e trovoadas e uma leve diminuição das temperaturas: os termômetros vão oscilar entre 21 e 26 graus.

No domingo (23), o Rio Grande do Sul registrou temperaturas elevadas com as máximas chegando 33,8 graus em Teutônia e 32,4 e 29,7 graus em Porto Alegre, no Jardim Botânico e no Belém Novo, respectivamente.

• LEIA MAIS: Empresários gaúchos aprendem a remar juntos

A chuva no mês de março tem sido escassa com grande irregularidade na sua distribuição pelo território gaúcho segundo dados do Inmet. Em muitas cidades desde o dia 1° de março até agora o Instituto não registrou sequer 50 mm. A chuva está abaixo da média histórica do mês na maioria dos municípios. Esse é o caso de Alegrete, Dom Pedrito, Santiago, Quaraí, Caxias do Sul, Camaquã e Lagoa Vermelha. Por outro lado, o cenário de tempo seco deverá mudar um pouco com o retorno da umidade que ajudará na formação de nuvens de chuva.

Segundo projeção de diversos modelos atmosféricos, a chuva inicia pelo Oeste e Norte do Estado. Na Metade Norte há potencial para acumulados maiores no período na faixa de 50 a 150 mm. Modelos indicam que o período de maior potencial de chuva forte deverá ocorrer nos últimos dias do mês entre os dias 28 e 30 de março com formação de uma frente fria associado a um sistema de baixa pressão atmosférica. Nesse meio tempo a chuva ocorrerá na forma de pancadas de curta duração e a cada dia poderá ocorrer em diferentes áreas. Com relação a temperatura, o abafamento ainda irá persistir na próxima semana, porém sem a expectativa de calor extremo.

Segundo a MetSul Meteorologia, a semana começa com tempo instável mais uma vez. Apesar das aberturas de sol pelo Estado, isoladamente há chance de chuva. No entanto, as pancadas de chuva que ocorrem vão ter uma característica de verão, ou seja, mal distribuída. Enquanto, ocorre numa cidade – as vezes com trovoadas e apertando a intensidade – não passará de um aumento de nuvens numa região próxima. Temperaturas da tarde trazem aquecimento sem ser exagerado.

O tempo instável que predomina pelo Estado também estará presente neste começo de semana em Porto Alegre. O sol entre nuvens é o que predomina, ou seja, a maior parte do dia será assim. As temperaturas trazem um dia quente. Porém, este aquecimento com a umidade mais elevada vai acabar por gerar algumas nuvens mais carregadas.