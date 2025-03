Tradicional clínica oftalmo e otorrino inaugura unidade para pacientes SUS

A Clínica Pronto Olhos e Otorrino, tradicional no atendimento de oftalmologia e otorrinolaringologia, inaugura na quinta-feira (20) uma nova unidade em Porto Alegre, voltada ao atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço fica na rua 7 de Setembro, 531, no Centro Histórico.

Desde setembro do ano passado, a Pronto Olhos e Otorrino atende na sede da rua Jacinto Gomes a pessoas encaminhadas via Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pelo SUS. “Sentimos a necessidade, após 40 anos atendendo apenas convênios e particulares, de dar a nossa contribuição para a população. Desde setembro estamos atendendo a população na Jacinto Gomes. Entretanto, observamos que os pacientes estavam mal acomodados devido ao elevado volume de atendimento que assumimos”, conta Marcelo Niemiec Teixeira, oftalmologista e diretor da Pronto Olhos e Otorrino. A abertura da nova unidade vai proporcionar mais conforto para os pacientes e equipe médica. “Vai melhorar também a precisão diagnóstica, pois os exames serão feitos em locais adequados”, descreve.

Em menos de seis meses de credenciamento pelo SUS, foram realizados mais de 10 mil consultas e exames, ⁠500 cirurgias de catarata, quase 500 procedimentos a laser e mais de 500 atendimentos e exames na área de deficiência auditiva e Otorrinolaringologia.

Na clínica, é oferecido atendimento completo na área de oftalmologia, voltado principalmente para problemas de catarata e doenças da retina, além de atendimentos em otorrinolaringologia, com especial atenção para a deficiência auditiva. De acordo com Teixeira, a nova unidade possui cerca de 300 metros quadrados e aparelhos de última tecnologia para atendimentos clínicos em oftalmologia e otorrinolaringologia, exames complementares e tratamentos.

“A unidade, que será destinada ao atendimento do SUS e, em breve , abrigará uma clínica popular de oftalmo e otorrino, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões. O principal foco deste investimento foi, além de um amplo espaço para a recepção do paciente, a aquisição de equipamentos de alta precisão e com tecnologia de última geração para diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes”, salienta Teixeira.

Inicialmente, serão atendidos apenas pacientes pelo SUS na nova unidade. A clínica integra o Programa Nacional de Redução de Filas e realiza atualmente mais de mil consultas por mês, quase 200 cirurgias de catarata e em torno de 200 tratamentos a laser. O espaço foi projetado para receber pelo menos duas mil consultas por mês e realizar 300 cirurgias de catarata. “Com os novos programas do governo como o Mais Acesso a Especialidades e com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, pretendemos ampliar esse atendimento tanto em número de consultas quanto no de cirurgias”, afirma o diretor.

A Clínica Pronto Olhos e Otorrino tem na equipe médica em torno de 40 profissionais de otorrinolaringologia e oftalmologia, com larga experiência nas duas áreas.