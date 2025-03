Cerca de três toneladas de resíduos foram recolhidas após Carnaval do Porto Seco

Após os desfiles das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco, aproximadamente três toneladas de resíduos foram retiradas do espaço. A ação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) encerrou neste domingo (16).



As equipes atuaram nas dependências do complexo durante todos os dias do evento, realizado na sexta-feira e sábado, 14 e 15. Após cada noite de desfile, foram realizados mutirões de limpeza. No sábado, foi recolhida cerca de uma tonelada de material. Já o serviço encerrado neste domingo coletou duas toneladas.

Uma varrição foi realizada na passarela ao final de cada apresentação na avenida, além da conservação das áreas internas e externas do local. Nas dependências do sambódromo, incluindo os espaços utilizados pelo público e a pista de desfiles, 62 garis trabalharam das 17h às 6h nas duas noites de folia.



Os cuidados com a área externa começaram em ambos os dias logo cedo, às 7h30, na rua Ariovaldo Alves Paz, com um outro grupo de 17 funcionários. Os resíduos recolhidos pela operação foram encaminhados ao aterro sanitário, localizado em Minas do Leão. Uma força-tarefa já havia feito uma limpeza prévia na região, iniciada em 3 de fevereiro, que recolheu cerca de 70 toneladas de resíduos do entorno do Porto Seco.



“O trabalho dedicado e o comprometimento dos nossos garis, tanto na execução da limpeza quanto na participação no Bloco da Sustentabilidade, foram essenciais para garantir o sucesso do Carnaval no Porto Seco”, reforça o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.