DMLU recolhe cerca de uma tonelada de resíduos, após primeira noite de desfiles das escolas de samba em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) retirou cerca de uma tonelada de resíduos do sambódromo do Complexo Cultural do Porto Seco, durante a operação de limpeza após a primeira noite de desfiles das escolas de samba em Porto Alegre. Uma equipe de 45 garis realizou o trabalho, que durou das 17h desta sexta-feira (14) às 6h deste sábado (15). Ao final de cada apresentação na avenida, foi feita a varrição da passarela. Também foram limpas as áreas utilizadas pelo público. Além dos espaços internos, o setor externo do local também foi atendido. Os cuidados com o entorno do sambódromo começaram na rua Ariovaldo Alves Paz, às 7h30min deste sábado, com um outro grupo de 17 funcionários. Os resíduos recolhidos pelo mutirão foram encaminhados ao aterro sanitário, localizado em Minas do Leão. Uma força-tarefa já havia feito um trabalho de limpeza prévio para os desfiles, iniciado em 3 de fevereiro, que recolheu aproximadamente 70 toneladas de materiais nas imediações do Porto Seco. Neste sábado, as equipes retornaram ao local às 17h, para apoio na limpeza do encerramento dos desfiles. A estrutura de trabalho é composta ainda por dois caminhões de plantão durante a festividade.