Procon Porto Alegre promove ciclo de debates sobre o Mês do Consumidor

Para celebrar o Mês do Consumidor, a partir desta segunda-feira (17), o Procon Porto Alegre irá promover um ciclo de debates, aberto ao público, sobre a harmonização das relações de consumo. Serão apresentadas perspectivas do sistema de defesa do consumidor e do setor produtivo.



Apostas de jogos online, fraudes digitais, superendividamentos e o setor de combustíveis são alguns dos temas que serão abordados durante os quatro dias de evento. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), da qual o Procon é vinculado, a Câmara Municipal de Porto Alegre, por meio da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, o Instituto Iconx e a Faculdade Verbo Jurídico Educacional.

LEIA TAMBÉM: O poder do consumidor e a importância do comércio popular





Segundo o diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, a união entre instituições que defendem os direitos do consumidor tornou a realização do evento possível “de forma simplificada e democrática”. O evento, que oferecerá certificado de participação, ocorrerá nos dias 17, 18, 19 e 21 de março, das 19h às 21h30, no Plenário Ana Terra, no 2° andar da Câmara de Vereadores de Porto Alegre (avenida Loureiro da Silva, 255 - Centro Histórico).