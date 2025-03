O poder do consumidor e a importância do comércio popular

Elaine DeboniO Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é mais do que uma data comercial. É um momento de reflexão sobre a importância de quem movimenta a economia: o consumidor. No Pop Center, vemos diariamente como a busca por qualidade, preço justo e atendimento diferenciado transforma a experiência de compra e impulsiona o crescimento do comércio popular.Por isso, recebemos os clientes com um banner que diz: “Pop center, o berçário do empreendedorismo. Cuidamos do ser humano e do planeta. Ao escolher comprar aqui, você participa conosco dessa transformação”. Nos últimos anos, o perfil do consumidor mudou. Mais informado e exigente, ele pesquisa preços, compara produtos e valoriza não apenas o custo-benefício, mas também a experiência de compra. Esse novo comportamento desafia o comércio a inovar, trazendo soluções que atendam às expectativas de um público cada vez mais conectado e consciente, que busca empresas com propósito e o Pop Center é genuíno. O comércio popular tem um papel fundamental nesse cenário. Ele democratiza o acesso a produtos e serviços, oferecendo alternativas acessíveis para diferentes perfis de consumidores. No Pop Center, acompanhamos essa evolução de perto e vemos como a diversidade de lojistas e mercadorias cria um ambiente dinâmico, onde todos encontram o que precisam.Além do preço competitivo, o consumidor busca um atendimento humanizado, que faça a diferença na experiência de compra. Os lojistas do Pop Center, muitos deles micro e pequenos empreendedores, sabem que fidelizar um cliente vai muito além de oferecer um bom preço. É preciso criar um relacionamento, entender suas necessidades e garantir que ele volte, não apenas pela economia, mas pelo acolhimento e pela confiança.Essa valorização do consumidor também passa pela segurança e organização do ambiente de compras. No Pop Center, investimos fortemente na formalização dos lojistas, garantindo um comércio mais estruturado e confiável. Hoje, 90% dos nossos cerca de 600 lojistas atuam de forma regularizada, proporcionando mais segurança para os clientes e contribuindo para um mercado mais justo e transparente.Além disso, acreditamos que o compromisso com o consumidor deve ir além do momento da compra. Realizamos constantemente ações promocionais, campanhas de conscientização e eventos que beneficiam diretamente nosso público. Afinal, um consumidor bem informado faz escolhas mais assertivas, e um comércio que se preocupa com isso fortalece sua relação com a comunidade.