Primeira noite de desfiles no Porto Seco tem religião, cultura e homenagem ao rádio

Cinco escolas de samba abriram, na madrugada deste sábado (15), a disputa do Grupo Ouro de Porto Alegre e Região Metropolitana no Complexo Cultural do Porto Seco. Fidalgos & Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI marcaram a primeira noite de desfiles, que se estendeu até a manhã.

Antes delas, ainda na noite de sexta-feira (14), o Grupo Prata levou para a avenida as escolas Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza, embalando o público com suas apresentações.

Nas arquibancadas, aliás, a festa foi intensa do inicio ao fim. Com entrada gratuita por ordem de chegada, mais de 6 mil pessoas lotaram o espaço para acompanhar algumas das principais agremiações do samba gaúcho, transformando a Zona Norte da Capital em um grande palco de celebração.

Fidalgos & Aristocratas

Após as apresentações da Série Prata, que abordaram temas como a relação do ser humano com o tempo, a jornada de Sidharta Gautama e o combate ao racismo, à 0h45, as luzes do Porto Seco se acenderam para receber a Fidalgos & Aristocratas, responsável pela abertura do Grupo Especial em 2025. Com o enredo "É Hora de Sintonizar, O Show vai Começar! Eu sou o Rádio, a Voz do Brasil!", a escola do bairro Praia de Belas celebrou a trajetória desse meio de comunicação que marcou diversas gerações. Sexta colocada no ano passado, apostou em um desfile vibrante para alçar voos maiores.

O samba-enredo, com melodia “chiclete”, contagiou o público e transportou a plateia aos tempos áureos da radionovela, do futebol e da resistência política. O desfile teve como principal homenageado Roberto Landell de Moura, padre gaúcho pioneiro na invenção dessa tecnologia.

Com fantasias detalhadas e alegorias inspiradas nos estúdios das principais emissoras, a escola explorou desde a Era de Ouro até os tempos de censura, destacando como o rádio se reinventou ao longo das décadas.

Acadêmicos de Gravataí

Na sequência, sob os gritos de "Gravataí chegou" e muita festa nas arquibancadas, a Acadêmicos de Gravataí, atual campeã, trouxe para a avenida a força do Nordeste. Com o enredo "Paraíso nordestino: um repente encantado de um povo arretado!", a escola celebrou a cultura, a fé e a alegria. O samba-enredo, com referências ao cangaço, às festas de São João e à devoção a Iemanjá, encantou o público. A harmonia musical, com o som da sanfona, aprofundou a imersão no tema.

A escola da Região Metropolitana de Porto Alegre homenageou o sertão e suas tradições, mostrando a resistência e o orgulho de um povo que nunca perde o sorriso. Por superstição ou não, a Acadêmicos escolheu novamente ser a segunda a desfilar, repetindo a posição de 2024.

Copacabana

Depois do 8º lugar no último ano, a Copacabana trouxe, para o Carnaval de 2025, a reedição de um dos desfiles mais marcantes de sua história, o de 2001. O enredo "Escrava Teodora, A Sábia que sabia mais do que os Sábios sabiam" homenageou a personagem lendária da literatura de cordel, criada por Leandro Gomes de Barros. Teodora, com sua astúcia e sabedoria, conquistou gerações e, com o samba-enredo, a escola celebrou a cultura nordestina, misturando crítica social, humor e rimas.

A comissão de frente da Sereia do Bom Jesus, como é conhecida, representou um violeiro que, ao cantar a história da sábia Teodora, resgatou a essência do cordel. O desfile destacou sua inteligência ao desafiar sábios e conquistar seu destino, fazendo justiça à importância dessa figura no imaginário popular nordestino.

Imperadores do Samba

O desfile da Imperadores do Samba, com o enredo "Encantados", celebrou a rica diversidade cultural brasileira, unindo mitos e crenças indígenas, afro-brasileiras e nordestinas. A escola exaltou a espiritualidade e a resistência dessas culturas, destacando a preservação da natureza e da identidade do Brasil. O samba-enredo, com referências à encantaria, caboclos, sereias e entidades espirituais, transformou a avenida em um espetáculo de magia e fé.



Ao longo da apresentação, surgiram personagens lendários como a Mula sem Cabeça, Caipora e Saci, além de figuras espirituais como Iemanjá e Pomba-Gira. A Imperadores do Samba, que no último ano conquistou o 3º lugar, trouxe sua energia contagiante e a devoção de um povo apaixonado, garantindo o apoio imparável da plateia. A escola é a maior campeã do Carnaval de Porto Alegre, empatada com a Bambas da Orgia.

União da Vila do IAPI

A União da Vila do IAPI levou para a avenida o enredo "Da Estação da Alegria à Estação Madureira, a Vila exalta o Império!", homenageando a escola de samba carioca Império Serrano. Com alegorias e fantasias imponentes, a escola celebrou a cultura do jongo e do samba, destacando a resistência do povo brasileiro. O desfile também fez uma emocionante homenagem à enchente de maio de 2024, encerrando com uma reverência a Zacarias Avelar e sua família, símbolos da preservação do samba.



A apresentação começou sob um céu escuro e terminou, depois das 6h, com o sol dando sinal de vida, encerrando o primeiro dia de desfiles. Apesar da boa parte da plateia já ter ido embora pelo horário, a União da Vila do IAPI, que no último ano ficou em 9º lugar, manteve sua energia, celebrando a memória e a força da música e da cultura popular.

O Carnaval de Porto Alegre retorna já na noite deste sábado, a partir das 20h, com mais dez apresentações: Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga (Grupo Prata); Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina (Grupo Ouro); e a Tribo Os Comanches.