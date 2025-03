Governo federal entrega nova frota de ambulâncias do Samu ao Rio Grande do Sul

Com o objetivo de renovar a frota e universalizar, até o fim de 2026, o acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o governo federal entrega nesta sexta-feira (14) mais 789 novos veículos para 559 cidades de 21 estados. O investimento total é de R$ 243,5 milhões. No Rio Grande do Sul, são 111 novas unidades, sendo 98 ambulâncias para renovação de frota e 13 Unidades de Suporte Avançado (USA) para expansão do Samu.

As ambulâncias vão contemplar 91 municípios gaúchos, com investimento de R$ 28,3 milhões. Sete deles receberão dois veículos cada: Bagé, Capão da Canoa, Gravataí, Montenegro, Osório, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo. Já as USAs chegarão a 11 cidades, sendo Bento Gonçalves a que terá o maior incremento de frota, com três novas unidades. O investimento nas 13 USAs é de R$ 6,1 milhões.

LEIA TAMÉM: Novo ministro da Saúde virá ao Rio Grande do Sul neste sábado

Desde o início da atual gestão do governo federal, o Estado já tinha recebido outros 54 veículos, entre 2023 (8) e 2024 (46). Com as 111 desta sexta, o total chega a 165. Nos dois primeiros anos da atual gestão, foram entregues 1.100 unidades do Samu 192. Em 2025, serão mais 1.193 ambulâncias. E, até o fim de 2026, outros 2.339 veículos. Para se ter uma ideia da disparidade em relação à gestão anterior, de 2019 a 2022, foram entregues apenas 366 unidades.