Novo ministro da Saúde virá ao Rio Grande do Sul neste sábado

O novo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, empossado nesta semana, fará sua primeira visita ao Rio Grande do Sul no próximo sábado (15). Ele participará do lançamento do serviço de radioterapia no Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), inaugurado por Nísia Trindade, ex-titular do pasta.A agenda completa ainda não foi divulgada, segundo informações obtidas via assessoria de imprensa. O espaço foi inaugurado ainda em agosto do ano passado, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A obra teve R$ 144 milhões em investimentos do governo federal e permite a realização de radioterapia no local, sem precisar transferir pacientes para outros serviços.