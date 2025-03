Frente fria traz instabilidade ao Rio Grande do Sul

A atuação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical intenso na altura do Estado manterá o tempo instável nesta quinta-feira (13), especialmente na Metade Leste. O dia será úmido, com muitas nuvens e pancadas de chuva. Além disso, o ciclone deixará o tempo ventoso, com rajadas moderadas a fortes no Litoral e no entorno da Lagoa dos Patos.

No Oeste e Noroeste, o ar seco predomina, garantindo aberturas de sol e temperaturas mais elevadas, com máximas entre 27°C e 29°C. Na maioria das regiões, porém, os termômetros não passam de 25°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a frente fria manterá o tempo fechado desde cedo, com variação térmica discreta. O vento sopra moderado, e há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

Já nesta sexta-feira (14), uma massa de ar seco favorece o retorno do sol. Assim, a sexta-feira irá começar com variação de nuvens e temperaturas amenas, mas à tarde o tempo abre, proporcionando uma tarde ensolarada e agradável. O vento seguirá predominando do quadrante sul/sudeste ao longo do final de semana.