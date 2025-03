Onda de calor retorna ao RS a partir da próxima segunda-feira

A chegada do clima ameno no último domingo (9) trouxe um pouco de alívio aos gaúchos após semanas de uma fortíssima onda de calor que elevou as temperaturas ao extremo. Entretanto, essa alegria pode estar próxima do fim. De acordo com o coordenador do curso de Geografia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do RS, Luciano Zasso, o calor retorna ao Estado na segunda-feira (17), porém as máximas não serão as mesmas sentidas em semanas anteriores.

O especialista explica que essa nova onda de calor não possui tanta intensidade quanto a última e também não terá longa duração. "Antes o calor perdurou por quase três semanas, dessa vez ele marcará presença no máximo, por quatro dias, estendendo-se de segunda até quinta-feira (20), quando dará lugar a uma outra frente fria que chegará ao Rio Grande do Sul."

Quanto à intensidade, Zasso aponta que as temperaturas, na semana que vem, ficarão com máximas girando em torno de 30°C até 32°C. "Algumas regiões poderão apresentar, até mesmo, 33°C a 34°C, mas longe do que foi visto nas semanas anteriores", descreve.