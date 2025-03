Chegada de duas massas de ar frio provoca queda de temperatura e chuva no RS

A semana que se inicia no Rio Grande do Sul será marcada por uma mudança significativa no padrão climático, com a chegada de duas massas de ar frio em um intervalo de apenas quatro dias. Segundo a MetSul Meteorologia, essas incursões de ar mais ameno trarão os primeiros dias com características típicas do outono, após semanas de calor intenso, com temperaturas frequentemente acima dos 35ºC e, em alguns casos, ultrapassando os 40ºC.



Neste domingo, uma frente fria avança pelo Estado, provocando muitas nuvens, chuva e vento em diversas regiões. Na retaguarda dessa frente, uma massa de ar mais frio já começa a influenciar o clima, derrubando as temperaturas em várias localidades durante a madrugada e a manhã. O ar mais ameno está associado a um centro de alta pressão localizado no Centro da Argentina, que se desloca em direção ao Rio Grande do Sul.



Na segunda-feira, o Estado acorda com temperaturas mais baixas, especialmente nas regiões da fronteira com o Uruguai, Campanha, Serra do Sudeste, Sul e parte do Centro. Nessas áreas, as mínimas variam entre 10ºC e 13ºC, podendo chegar a 7ºC a 10ºC em alguns municípios da Campanha.

LEIA TAMBÉM: Chuva alivia o calor e derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul



Apesar do resfriamento, o ar frio não atinge todo o Estado. Enquanto a maior parte do território gaúcho registra máximas abaixo dos 30ºC, a Fronteira Oeste e o Noroeste ainda experimentam calor, com temperaturas superiores a 30ºC, principalmente no Noroeste.



Em Porto Alegre, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens, e a temperatura não deve ultrapassar os 24ºC. Na terça-feira, o tempo fica mais nublado, com mínima de 19ºC e máxima de 23ºC. A quarta-feira traz um leve aumento nas temperaturas, que variam entre 20ºC e 25ºC, acompanhado de chuva fraca. A precipitação permanece até quinta-feira, quando a temperatura cai um pouco mais, com máxima de 22ºC. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens, e as temperaturas se mantêm estáveis. O fim de semana será de clima ameno, com sol entre nuvens.



A segunda incursão de ar frio, prevista para o meio da semana, deve chegar entre quarta e quinta-feira, trazendo nova queda nas temperaturas. Na quarta-feira à tarde, as máximas ficam entre 25ºC e 28ºC na maior parte do Estado, mas não ultrapassam 25ºC em várias cidades do Sul.



De acordo com a MetSul Meteorologia, essa segunda massa de ar frio será responsável pelas noites mais amenas em Porto Alegre e região metropolitana, com mínimas entre 16ºC e 18ºC na sexta e no sábado. Na Serra, as temperaturas serão ainda mais baixas, com marcas próximas ou abaixo dos 10ºC durante os mesmos dias. Apesar do resfriamento, o ar frio não atinge todo o Estado. Enquanto a maior parte do território gaúcho registra máximas abaixo dos 30ºC, a Fronteira Oeste e o Noroeste ainda experimentam calor, com temperaturas superiores a 30ºC, principalmente no Noroeste.Em Porto Alegre, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens, e a temperatura não deve ultrapassar os 24ºC. Na terça-feira, o tempo fica mais nublado, com mínima de 19ºC e máxima de 23ºC. A quarta-feira traz um leve aumento nas temperaturas, que variam entre 20ºC e 25ºC, acompanhado de chuva fraca.. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens, e as temperaturas se mantêm estáveis. O fim de semana será de clima ameno, com sol entre nuvens.A segunda incursão de ar frio, prevista para o meio da semana, deve chegar entre quarta e quinta-feira, trazendo nova queda nas temperaturas. Na quarta-feira à tarde, as máximas ficam entre 25ºC e 28ºC na maior parte do Estado, mas não ultrapassam 25ºC em várias cidades do Sul.De acordo com a MetSul Meteorologia,na sexta e no sábado. Na Serra, as temperaturas serão ainda mais baixas, com marcas próximas ou abaixo dos 10ºC durante os mesmos dias.

Créditos: MetSul Meteorologia