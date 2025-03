Chuva alivia o calor e derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul

O calor intenso que predominou no Rio Grande do Sul nas últimas semanas chegou ao fim. Uma frente fria, acompanhada de chuvas intensas, atingiu o estado na madrugada deste domingo (9), provocando uma queda significativa nas temperaturas. Na tarde de sábado, os termômetros chegaram a registrar 39ºC em algumas cidades, com sensação térmica ultrapassando os 41ºC. Em Porto Alegre, às 14h de sábado, a temperatura atingiu 37ºC na região central. Já neste domingo, a capital gaúcha amanheceu com os termômetros marcando 18ºC, uma redução de 19ºC em relação ao dia anterior.O fim do período de calor extremo trouxe alívio aos gaúchos, que enfrentaram semanas de temperaturas extremas desde o início de janeiro. Segundo a MetSul Meteorologia, em muitas cidades do Estado, as temperaturas na tarde deste domingo variaram entre 20ºC e 25ºC. Municípios que registraram entre 36ºC e 39ºC no sábado devem registrar, neste domingo, marcas entre 22ºC e 25ºC, especialmente nas regiões Centro, Sul e Leste do Estado.A previsão indica que a chuva deve persistir durante todo o domingo em Porto Alegre, com temperaturas máximas não ultrapassando os 24ºC. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém o alerta para chuvas, ventos fortes e descargas elétricas em grande parte do Estado durante este domingo. A população é orientada a ficar atenta às atualizações e tomar os devidos cuidados diante das condições climáticas adversas.