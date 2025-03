Novos contêineres para resíduos entram em fase de teste em Porto Alegre

A partir da madrugada desta quinta-feira (13), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) começa o período de testes dos novos contêineres, que serão utilizados para coleta de resíduos. Ao todo, serão 2.950 novos equipamentos instalados em 19 bairros da Capital.

Entre os bairros, estão o Centro Histórico, Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus - onde a operação irá começar nesta madrugada. Do número total de equipamentos instalados, 2.750, na cor cinza, serão destinados para resíduos orgânicos e rejeitos. Destes, 2.050 terão pedal com tampa móvel. O modelo novo, no entanto, conta com uma tampa diferenciada, que impede que o material seja retirado. Serão 450 equipamentos neste formato, com a abertura chamada de “boca-de-lobo”.



Além disso, outros 450 contêineres, na cor verde, serão instalados para materiais recicláveis, esse é o projeto-piloto da Coleta Seletiva via contêiner. Para aquisição dos equipamentos, serão destinados R$ 84,5 milhões. A partir do contrato com o consórcio Porto Alegre Ambiental - formado pela Conesul com a RN Freitas -, a gestão da Capital terá 21 dias para a troca de todos os equipamentos da cidade. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (12) e o cronograma foi dividido em duas etapas.

Inicialmente, 450 equipamentos para recicláveis serão colocados na região. A substituição dos modelos metálicos, para orgânicos e rejeitos, ocorrerá juntamente com a instalação das unidades para recicláveis. O restante das áreas será contemplado de forma prioritária pela coleta automatizada. Serão dois locais de atuação: a partir do bairro Menino Deus em direção ao bairro Centro Histórico, da rua José de Alencar para a avenida Mauá, e também de modo inverso, da avenida Mauá para a rua José de Alencar.



Já a substituição dos dispositivos restantes, para orgânicos e rejeitos, tanto com tampa móvel quanto no modelo boca de lobo, terá frentes de trabalho simultâneas, no sentido Oeste para Leste da cidade.



Os equipamentos prometem “mais inovação e agilidade”, destaca o diretor-presidente DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker. Ainda de acordo com ele, “os resíduos não chegam de forma errada sozinhos, não adianta investirmos mais de 80 milhões se a população não colaborar” reforçou. Ações ambientais educativas também estão em andamento na Capital.



No entanto, os equipamentos deveriam estar nas ruas desde novembro, mas houve atraso na entrega, que vieram da Itália, devido ao período de férias. De acordo Hundertmarker, a reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB) e a troca de identidade visual da prefeitura também contribuíram para que a instalação fosse realizada agora.



“Deixei para hoje, mas estou baixando uma portaria para as próximas 24 horas para verificar quem está colocando lixo nas ruas. Cansei de pedir, agora, vou agir. Quero que seja a multa mais pesada. Não é possível continuar desse jeito”, salienta o prefeito.



Questionado sobre o impacto da medida nas cooperativas de reciclagem e no trabalho realizado pelos catadores, o prefeito reforçou o aporte de R$ 600 mensais, lançado no ano passado, e afirmou que a cidade precisa de “mais galpões de reciclagem e temos que qualificar”. A prefeitura está em diálogo com a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) para destinar parte dos resíduos para galpões que não sejam apenas em Porto Alegre.



Uma demonstração do uso dos equipamentos foi realizada no Largo Glênio Peres durante a tarde desta quarta-feira.

Equipamentos serão instalados em 19 bairros



Áreas atendidas pela coleta automatizada (orgânicos e rejeito) - Totalidade dos bairros Centro, Independência, Bom Fim, Farroupilha, Cidade Baixa, Auxiliadora, Mont’Serrat, Bela Vista, Moinhos de Vento, Rio Branco, Higienópolis e Praia de Belas. Parcialmente: Floresta, Santa Cecília, Santana, Azenha, São João, Petrópolis e Menino Deus.