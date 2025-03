Chuva e vento provocam danos na região sul do Rio Grande do Sul

Uma frente fria que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada deste domingo (9) provocou chuvas intensas e ventos fortes, causando danos em algumas cidades da Região Sul do Estado.Em Canguçu, os fortes ventos danificaram o telhado de uma residência. A prefeitura local providenciou o atendimento com a instalação de lonas para proteger o imóvel. Já em Jaguarão, os ventos causaram estragos em três residências, além do rompimento de uma rede de alta tensão. A empresa responsável pela energia foi acionada para resolver o problema, enquanto o município entregou telhas e lonas para auxiliar as famílias afetadas. As áreas próximas ao rompimento da rede foram isoladas como medida de segurança. Em Pedro Osório, as chuvas intensas resultaram na formação de uma lâmina de água em 12 casas, devido à insuficiência no sistema de escoamento. A água já baixou, mas a prefeitura orientou as famílias a entrarem em contato em caso de necessidade de assistência. A Defesa Civil mantém alerta para a possibilidade de chuvas fortes, ventos, raios, granizo e alagamentos pontuais, principalmente, na Região Central e na Região dos Vales. Em caso de emergência a população deve acionar os números 190 ou 193.