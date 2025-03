Mudança no Carnaval de rua de Porto Alegre impacta comércio da Cidade Baixa

A mudança de data e local das festividades durante o Carnaval em Porto Alegre gera discordâncias entre os foliões, comerciantes e moradores do bairro Cidade Baixa. No último domingo (2), o bloco Entrevero desfilou em protesto contra a proibição do Carnaval no bairro. Os foliões passaram pelas ruas do Centro em direção ao Largo dos Açorianos.

Segundo Filipe Stella, responsável pelo Matita Perê - boteco localizado na rua João Alfredo -, o Carnaval deste ano apresentou um movimento considerado bom, mas “sem dúvidas, foi o mais desértico de todos”. O espaço realiza os festejos de Carnaval há, pelo menos, 10 anos, “o que traz solidez ao trabalho. Tenho um público fiel, que frequenta bastante a casa, o que ajuda bastante”, avalia Stella.



Ainda de acordo com ele, em anos anteriores, “cerca de três blocos circulavam por noite”. Um levantamento mais detalhado sobre o impacto do Carnaval de 2025 no bairro será divulgado ainda nesta semana pela Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa (ACCB).



Já o presidente da Associação dos Moradores da Cidade Baixa, Zilton Tadeu, afirma que busca “convencer o pessoal que está estabelecido no bairro para se estabelecer na Orla, no 4º Distrito, no Cais (Embarcadero)". De acordo com ele, “a ideia é que não tenha carnaval, porque é um bairro residencial”.