Quarta-feira de cinzas tem temperaturas elevadas em todo o Estado

Em mais um dia de calor intenso nesta quarta-feira (5), temperaturas variam com máximas entre 31 e 40°C no Estado. Segundo a Defesa Civil do RS, há previsão de chuvas isoladas no Noroeste e Norte, e a presença de uma massa de ar quente e seco nas demais regiões, mantendo altas temperaturas.

Na quinta-feira, (6), temperaturas máximas no Estado ficam entre 31 e 39°C, e mínimas entre 19 e 25°C. Estão previstas chuvas isoladas no Noroeste, Missões e Oeste, com acumulados entre 5 e 15 mm/dia.

Na sexta-feira, (7), temperaturas máximas no Estado seguem entre 31 e 39°C, e mínimas entre 19 e 26°C. Estão previstas chuvas isoladas na metade Oeste e na Serra Gaúcha, com acumulados entre 5 e 10 mm/dia.

No sábado, (8), uma frente fria traz chuva moderada a forte na Campanha e no Sul. Nas outras áreas do Estado, a massa de ar quente e seco mantém altas temperaturas. As máximas ficam entre 31 e 40°C e as mínimas entre entre 21 e 27°C.

Porto Alegre

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), a temperatura máxima na Capital nesta quarta-feira chega a 36.2°C, com mínima de 23.6°C. Também segundo o INMET, onda de calor segue até sábado (08), em áreas do RS, SC, PR, SP e MS.