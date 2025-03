Mais de 100 mil veículos já retornaram do litoral para Porto Alegre no Carnaval

Entre a segunda (3) e a terça-feira (4) de Carnaval, mais de 100 mil veículos passaram pela BR-290, a Freeway, no sentido do Litoral Norte a Porto Alegre. Conforme a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia, foram registrados 55 mil veículos na segunda e 45,3 mil até 16h40 de terça, com estimativa de chegar aos 64 mil.



Antes do início do feriado, na sexta-feira (28), a CCR ViaSul havia estimado a passagem de cerca de 500,3 mil veículos ao longo do Carnaval. Conforme a concessionária, a quantidade registrada até o momento corresponde à previsão.

Apesar dos registros de mais de 100 mil veículos atravessando a BR-290, a CCR ViaSul ainda espera o trânsito de outros 58,2 mil no sentido à Capital ao longo da Quarta-Feira de Cinzas, dia 5 de março.

Para o retorno a Porto Alegre nesta quarta, a concessionária recomendou que as pessoas se desloquem antes das 9h ou depois das 18h, horários em que a rodovia deve registrar menor movimento.





Outro ponto que aponta para esta migração ao litoral durante o Carnaval são as poucas ofertas para foliões aproveitarem blocos de rua na Capital, que estiveram concentrados no 4º Distrito e na Usina do Gasômetro O movimento de pessoas em busca das praias tanto do litoral norte gaúcho quanto de estado vizinho Santa Catarina pode ter sido impulsionado em razão da onda de calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul, e com grande incidência na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Além do retorno do Litoral pela BR-290, a CCR ViaSul registrou na segunda-feira 11,2 mil veículos que passaram pela BR-386 no sentido do interior para Porto Alegre, e estima para esta terça-feira cerca de 11,3 mil na rodovia.