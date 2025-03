Temperaturas no RS ultrapassaram 40ºC no Carnaval; calor deve se manter na semana

A quarta-feira de cinzas será de manutenção das condições do tempo. Tudo devido o domínio de ar quente e seco. Sendo assim, todas as regiões do Rio Grande do Sul terão novamente sol predominando na maior parte do dia.

Poucas áreas sofrem alguma neblina no amanhecer, sobretudo na região Central. Atenção para hidratação e pouca exposição ao sol no decorrer do dia. As temperaturas no Estado devem ficar entre os 20 e os 40°C.



Em Porto Alegre não será diferente. Como vamos seguir na influência do ar seco e quente continuaremos tendo na região da Capital um dia de temperaturas acima da média do mês. Pontos da Grande Porto Alegre com picos de 40°C. No começo do dia algumas poucas áreas terão uma maior presença de nuvens e/ou neblina que vão se dissipando gradativamente.

Os registros de temperaturas ao longo deste Carnaval indicaram para a máxima de 40,5ºC no município de Santiago, na Região Central, conforme estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta terça-feira (4), as marcas foram ainda mais altas, com os termômetros acima dos 41ºC à tarde em pontos do Centro, Noroeste e Oeste do RS.



Em Porto Alegre, a temperatura máxima chegou a 38,8ºC na segunda e a previsão indica para que fique entre os 37ºC e 38ºC na terça. Já na quarta-feira (5), o Inmet aponta para mínima de 23ºC e máxima de 39ºC na capital gaúcha.



A tendência de temperaturas extremas se mantenham até o final de semana, e a onda de calor pode acabar com a chegada de uma frente fria acompanhada de chuva a partir do próximo domingo (9). Até o sábado (8), porém, são esperadas máximas acima de 35ºC na grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul e temperaturas superiores a 40ºC em algumas cidades do Oeste, Noroeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre. A tarde de domingo deve ser de chuva em muitas cidades gaúchas,com temperaturas entre 22 e 25ºC e até abaixo de 20ºC em pontos de maior altitude.

